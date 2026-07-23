أمين التعاون الخليجي: نؤكد أهمية وضع حد لهجمات إيران وردعها عن مواصلة سياساتها العدوانية

استقبل أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش مشاركته في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية بنيويورك.

وبحسب بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي، بحث الجانبان خلال اللقاء عدة موضوعات، أبرزها استعراض وبحث آخر المستجدات في المنطقة، وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي.

وأكد الأمين العام للمجلس خلال اللقاء، أن الاعتداءات الإيرانية الغادرة ضد دول المجلس واستهدافها للبنى التحتية وبشكل ممنهج، يؤكد على رغبتها في زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض جهود السلام.

وشدد البديوي، على أهمية وضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين.

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تجديد تضامنه مع دول المجلس ضد الاعتداءات الإيرانية، وأهمية وقف هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة.