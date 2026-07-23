إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية طعن قرب مستوطنة ألون موريه بنابلس

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أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوع عملية طعن قرب مستوطنة «ألون موريه» شرق مدينة نابلس، أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة.

وبحسب وكالة «شهاب» الفلسطينية، ذكرت مصادر عبرية أن قوات الاحتلال دخلت في حالة استنفار فور وقوع العملية في محيط المستوطنة.

وبحسب المصادر ذاتها، أطلقت قوات الاحتلال اليوم الخميس، النار تجاه شابين فلسطينيين في موقع العملية.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة مواطنين بالرصاص الحي في البطن يبلغان من العمر 43، و40 عاما، ونقلا إلى المستشفى.

وفي أعقاب الحادثة، فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي طوقًا أمنيًا على بلدة بيت فوريك شرق نابلس.