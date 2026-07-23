توقف مفاوضات تجديد فينيسيوس مع ريال مدريد بسبب الخلافات المالية

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطور جديد في ملف تجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، خلال الفترة الحالية.

وينتهي عقد فينيسيوس مع النادي الملكي بنهاية موسم 2026-2027، وتسعى إدارة ريال مدريد للحفاظ على خدمات اللاعب لفترة أطول، في ظل أهميته الكبيرة داخل صفوف الفريق.

ووفقًا لشبكة **"ديفنسا سنترال" الإسبانية**، فإن المفاوضات بين إدارة ريال مدريد وممثلي فينيسيوس شهدت توقفًا مؤقتًا بسبب وجود خلاف حول المقابل المالي، بعد عدم التوصل إلى اتفاق بشأن العرض المقدم من النادي.

وأشار التقرير إلى أن ممثلي اللاعب قرروا تعليق المحادثات بسبب الفجوة الكبيرة بين مطالب فينيسيوس والعرض المالي الذي قدمه النادي الملكي.

وأضاف أن إدارة ريال مدريد تسعى لعقد جلسة جديدة مع ممثلي النجم البرازيلي خلال الفترة المقبلة، بهدف تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق يضمن استمرار اللاعب مع الفريق.