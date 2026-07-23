مقتل نقيب في الجيش الإيراني خلال الهجمات التي استهدفت الليلة الماضية معبر شلامجة

أفادت وكالة أنباء «تسنيم» بمقتل النقيب أمير محمد سالمي، أحد عناصر موقع الاتصالات التابع للجيش الإيراني، جراء الغارات الجوية التي شنها القوات الأمريكية على معبر شلامجة، فجر الخميس.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إكمال جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة الثانية عشرة على التوالي، حيث استهدفت قواعد عسكرية بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ وطائرات مسيّرة، بالإضافة إلى مواقع مراقبة ساحلية، وأصول دفاع جوي.

وأضافت القيادة في بيان، أنّ ضرباتها تُضعف «شكل أكبر» قدرة إيران على مهاجمة البحّارة المدنيين والسفن التجارية.

وفي هذا السياق، أفاد مسئولون إيرانيون ووسائل إعلام باستهداف القوات الأمريكية عدةَ مناطق في إيران، حيث أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجارات في مدينة سيريك ورامشير بالأهواز، مع سماع دويّ انفجارات في محيط مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل شخصين وإصابة أحد عشر آخرين في قصف أمريكي استهدف محيط محطة الركّاب عند منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق.