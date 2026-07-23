قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو، دون تغيير، عند 2.25%.

جاء ذلك بعد اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي.

وقال البنك، في بيان: "لاتزال حالة عدم اليقين مرتفعة، ولم تتضح بعد الآثار التضخمية الكاملة لصدمة الطاقة. وبالتالي يتابع مجلس محافظي البنك عن كثب شدة ومدة الصدمة وكذلك آثارها غير المباشرة ".

ويعتقد الخبراء، أن زيادة أسعار الفائدة يمكن أن تأتي في سبتمبر عندما يكون لدى البنك المركزي توقعات جديدة بشأن التضخم والنشاط الاقتصادي.

ومن ناحية أخرى، مازال التصعيد الأخير في القتال بين الولايات المتحدة وإيران يشكل خطرا على زيادات الأسعار المتعلقة بالأخص بأسعار النفط.

ويمكن أن يكبح البنك المركزي الأوروبي التضخم بزيادة أسعار الفائدة حيث يسفر ذلك عن رفع تكلفة القروض وإبطاء الطلب، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تمثل عبئا على أي شخص يتطلع للاستثمار.