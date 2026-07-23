 كازاخستان تعلن خفضا مؤقتا لإنتاج النفط بسبب توقف خط أنابيب بحر قزوين

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أعلنت وزارة الطاقة الكازاخية، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، خفضا مؤقتا في إنتاج النفط جراء توقف استقبال النفط عبر "خط أنابيب بحر قزوين" المركزي؛ لمنع امتلاء خزانات التخزين لدى شركات إنتاج النفط.

وقالت الوزارة، إنها تجري اتصالات مستمرة مع إدارة خط أنابيب النفط المركزي، وكبار شركات الشحن، ومالكي السفن، والجهات الحكومية المعنية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الوزارة أنها تجري حاليا مشاورات متواصلة لوضع حلول تهدف إلى ضمان سلامة الملاحة واستئناف صادرات النفط الكازاخي إلى الأسواق العالمية بشكل سريع ومستقر.