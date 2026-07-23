رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد دعم بلاده لأمن السعودية عقب هجوم الحوثيين

أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الخميس، دعم بلاده الحازم لأمن المملكة العربية السعودية عقب الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي على سفينة سعودية.

وذكرت وكالة الأنباءالسعودية (واس)، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، من شهباز شريف جرى خلاله "استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقالت "واس"، إن رئيس الوزراء الباكستاني جدد في بداية الاتصال مع ولي العهد السعودي" إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي على سفينة سعودية، وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر"، مؤكدا "دعم باكستان الثابت والحازم لأمن المملكة وسيادتها".

وأعلنت جماعة الحوثي، استهداف ناقلتي النفط السعوديتين "إنسيليا" و"ليلى" شمال الحدود اليمنية، في هجوم قالت إنه نُفذ باستخدام صواريخ باليستية وكروز وطائرات مسيرة.