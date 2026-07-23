الهجمات الروسية توقف الملاحة التجارية في موانئ أوكرانيا الرئيسية

توقفت حركة السفن التجارية في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وهي أوديسا وتشورنومورسك ويوجني، عقب الهجمات الروسية المتزايدة في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لبيانات منصة "مارين ترافيك" المتخصصة في تتبع حركة السفن، لم تعد توجد أي سفن تجارية في الموانئ الأوكرانية الثلاثة الرئيسية على البحر الأسود بحلول 23 يوليو.

وقال نائب وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني تاراس فيسوتسكي، إن شركات النقل أوقفت مؤقتًا، اعتبارًا من 22 يوليو، عملياتها مع الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، موضحًا أن القرار اتُّخذ لأسباب أمنية.

وأعلنت شركة الشحن الدنماركية ميرسك، تعليق خدمة الربط التي تقدمها إلى أوكرانيا عبر ميناء تشورنومورسك مؤقتًا بسبب الظروف الراهنة.

وأوضحت الشركة، أن شحنات الواردات التي كان من المقرر تفريغها في تشورنومورسك ستُحوَّل إلى ميناء كونستانتسا في رومانيا، فيما يمكن إلغاء حجوزات الصادرات الحالية مجانًا أو تغيير ميناء التحميل إلى كونستانتسا.

وفي بيان لها، أشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن الهجمات الأخيرة على أوديسا وتشورنومورسك استهدفت البنية التحتية للموانئ والمستودعات والسفن، بذريعة أنها كانت تُستخدم لنقل المعدات العسكرية والوقود إلى الجيش الأوكراني.

وتقول أوكرانيا، إن الهجمات تستهدف حركة النقل البحري التجاري وصادرات المنتجات الزراعية، بينما تؤكد روسيا أنها تضرب منشآت تُستخدم لأغراض عسكرية.

وتُعد موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني من أبرز مراكز التصدير الأوكرانية، خصوصًا لتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.

وبدورها، كثّفت أوكرانيا، خلال الفترة الأخيرة، هجماتها على السفن والبنية التحتية للموانئ التي تقول إن روسيا تستخدمها في أنشطتها اللوجستية في البحر الأسود وبحر آزوف.