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ألقت مباحث المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، القبض على مالك محل بالجيزة يبيع أجهزة "ريسيفر" غير مصرح بتداولها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، بيع مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، وغير المصرح بتداولها بالأسواق، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

واستهدفت الأجهزة الأمنية المحل المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول، وضُبط بحوزته عدد من أجهزة الريسيفر من ماركات مختلفة، مجهزة بنظام خاص لفك شفرات القنوات الفضائية دون ترخيص.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالمشاركة مع مالك المحل بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية.