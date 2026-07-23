إصابتان برصاص الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس

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أصيب مواطنان فلسطينيان، اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة مواطنين بالرصاص الحي في البطن يبلغان من العمر 43، و40 عاما، ونقلا إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اقتحم البلدة وأطلق الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة المواطنين.

وفي سياق متصل، أضرم مستعمرون النيران في أراضي بلدات سالم وبيت فوريك وبيت دجن شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستعمرين هاجموا أراضي القرى الثلاث وأضرموا النيران، ما أدى إلى اشتعال الحرائق فيها.