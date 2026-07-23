اليابان تؤكد التزامها بالحوار مع الصين رغم توتر العلاقات

أفاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، اليوم الخميس، بأنه تحدث أمس مع نظيره الصيني وانج يي للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، عندما تسببت التصريحات التي أطلقتها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بشأن احتمال تورط اليابان في هجوم على تايوان، في ردود فعل غاضبة من جانب بكين.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس، عن توشيميتسو موتيجي قوله للصحفيين في مانيلا، إنه تحدث مع وانج يي، بإيجاز بشأن العلاقات الثنائية، وذلك خلال لقائهما بين اجتماعين منفصلين مع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في المكان نفسه.

وأكد موتيجي، أن اليابان ما زالت ملتزمة بالحوار مع الصين على جميع المستويات، رغم توتر العلاقات الثنائية.

وقال: "بالنظر إلى الدور المهم الذي تقوم به اليابان والصين بالنسبة للسلام الإقليمي، من الضروري أن نواصل الحوار".