شهدت منطقة ناصر التابعة لمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، انهيارًا لثلاثة طوابق علوية بعقار تحت الإنشاء، أثناء تنفيذ أعمال بناء مخالفة، فيما تمكن عدد من العمال من الهرب قبل لحظات من انهيار أجزاء كبيرة من المبنى، بينما تواصل قوات الإنقاذ جهودها للبحث عن عامل يُشتبه في وجوده أسفل الأنقاض.

وكان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة طلخا، بانهيار أجزاء من عقار تحت الإنشاء بمنطقة ناصر بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ، وسيارات الإسعاف، وضباط مباحث مركز شرطة طلخا، إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، ومنع اقتراب المواطنين حفاظًا على سلامتهم، وتيسير أعمال الإنقاذ.

وكشفت المعاينة الأولية، أن العقار مكون من 9 طوابق، وانهارت الطوابق الثلاثة العلوية أثناء تنفيذ أعمال بناء دون ترخيص، حيث سقطت كميات كبيرة من الركام ومواد البناء.

وأكدت مصادر ميدانية، أن عددًا من العمال المتواجدين أسفل العقار تمكنوا من الفرار في اللحظات الأخيرة قبل الانهيار، فيما أفاد بعض العمال باحتمال وجود أحد زملائهم محاصرًا أسفل الأنقاض، الأمر الذي دفع قوات الإنقاذ إلى تكثيف عمليات رفع الركام والبحث عنه.

وتجري الجهات المختصة معاينات فنية وهندسية للعقار والعقارات المجاورة، للوقوف على أسباب الانهيار، والتأكد من سلامتها الإنشائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق متصل، ذكر عدد من أهالي المنطقة، أن أعمال بناء مخالفة شهدتها مدينة طلخا خلال الأيام الماضية، مطالبين بتشديد الرقابة على مخالفات البناء، خاصة بعد التغييرات الأخيرة التي شهدتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومن بينها نقل رئيس مدينة طلخا الأسبوع الماضي.

ولا تزال أعمال رفع الأنقاض والفحص مستمرة، فيما لم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن بيانًا نهائيًا بشأن وجود مصابين أو ضحايا.