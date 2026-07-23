السيطرة على حريق محل تجاري في الشيخ زايد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري بمدينة الشيخ زايد، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجاري في المكان المشار إليه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.