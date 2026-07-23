روسيا تحذر من تداعيات حرجة على أمن الطاقة إذا تدهورت الأوضاع في منطقة الخليج

حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن أي تصعيد سلبي في منطقة الخليج قد يفضي إلى «تداعيات خطيرة» على أمن الطاقة العالمي، في ظل استمرار التوترات التي تشهدها المنطقة.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان رسمي، عن أسفها لتصاعد وتيرة التوتر في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن أطراف النزاع تواصل تبادل الضربات، الأمر الذي يفاقم مخاطر اتساع نطاق المواجهة، وتدهور الوضع العسكري والسياسي في المنطقة.

وبحسب موقع «روسيا اليوم» الإخباري، دعت المتحدثة جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط إلى التحلي بضبط النفس، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها توسيع جغرافيا النزاع، أو التسبب في مزيد من التدهور للأوضاع الأمنية.

وأكدت زاخاروفا، أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة للتوصل إلى حل للخلافات في الشرق الأوسط، مشددة على أن موسكو تواصل دعم المسار السياسي والدبلوماسي لمعالجة الأزمات في المنطقة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت اليوم الخميس، أنها أكملت جولة أخرى من الضربات ضد إيران، مشيرة إلى أنها استهدفت مواقع عسكرية إيرانية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والمسيرات.