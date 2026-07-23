روبيو يلتقي لافروف في مانيلا على هامش الاجتماع السنوي لوزراء خارجية رابطة آسيان

التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، نظيره الروسي سيرجي لافروف في الفلبين لإجراء محادثات كان من المتوقع أن يجدد خلالها الجانب الأمريكي بحث إمكانية قيام واشنطن بمحاولة التوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ولم تقدم وزارة الخارجية الأمريكية سوى تفاصيل محدودة عن اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع السنوي لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، "ناقش الجانبان العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، والحاجة إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية".

ولم تصدر روسيا أي بيان فوري، فيما تجاهل لافروف إلى حد كبير أسئلة الصحفيين التي وجهت إليه بصوت مرتفع بعد مغادرته القاعة.

وتراجعت الجهود الأمريكية للتوسط من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل تعثر المحادثات غير المباشرة، بينما تصدرت الحرب مع إيران المشهد. وتصاعدت الضربات المتبادلة مجددا بين واشنطن وطهران بعد انهيار اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار.

وقال روبيو للصحفيين في مانيلا، أمس الأربعاء، إنه يعتزم بحث الصراع في أوكرانيا مع لافروف، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الاضطلاع بدور في إنهاء الصراع "إذا سنحت تلك الفرصة".

وأقر روبيو بأن هذه الجهود "تراجعت إلى حد ما خلال الأشهر القليلة الماضية"، لكنه قال إن الاجتماع سيبحث ما إذا كانت هناك فرصة لاستئناف المحادثات.

وقال روبيو إنه يتعين "علينا أن تكون لدينا علاقة مع الحكومة الروسية، رغم وجود مجالات نختلف فيها"، مشيرا إلى أن البلدين هما أكبر دولتين تمتلكان أسلحة نووية.

وقال لافروف، في تصريحات للصحفيين خلال اجتماع (آسيان)، إنه سيسأل روبيو عن أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي توقع فيها إن التوصل إلى تسوية بات قريبا.

وأضاف لافروف: "سأسأل ماركو روبيو عن ذلك غدا (الخميس)".