تقارير: روسيا تعزز أسطول الظل في نقل الغاز الطبيعي المسال

قامت ناقلة الغاز الطبيعي المسال "أفاشا"، التي كانت معروفة من قبل باسم "أرو سبيريت"، بتغيير علمها إلى العلم الروسي، كما قامت بتغيير الشركة المسؤولة عن إدارتها وصيانتها إلى أخرى روسية، في وقت سابق من الشهر الجاري، وفقا لقاعدة بيانات الشحن "إيكواسيس".

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، بأن ما حدث يشير إلى احتمال انضمام الناقلة التي يبلغ عمرها 18 عاما، إلى أسطول موسكو الذي يقوم بنقل الوقود من مشاريع تخضع للعقوبات الأمريكية.

وتتولى شركة "كرايولاين مانجمنت" الروسية إدارة الناقلة وتشغيلها.

وتشير قاعدة بيانات "إيكواسيز" إلى أن شركة "كرايولاين" لا تمتلك أي سفن أخرى، دون أن تتوفر بيانات للاتصال بالشركة بصور فورية.

وقامت "إيكواسيس" بتعيين شركة "تودور للملاحة البحرية" كمدير تجاري ومالك مسجل للسفينة منذ أبريل الماضي.

ومن جانبها، ذكرت شركة "تودور للملاحة البحرية" عبر البريد الإلكتروني، أن السفينة تم بيعها لشركة تتخذ من هونج كونج مقر لها، وأن عمليات التحقق من العقوبات تشير إلى عدم وجود صلة بين الشركة وكيانات روسية.