مقتل شاب طعنا بسلاح أبيض إثر مشاجرة مع زميله في العمل ببني سويف

قُتل شاب، اليوم الخميس؛ إثر طعنة بسلاح أبيض نتيجة مشاجرة نشبت بينه وبين زميله داخل مصنع البصل في منطقة بياض العرب الصناعية بمدينة بني سويف الجديدة.

وتلقى اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ بوفاة شاب في مشاجرة.

وتوجهت القوات إلى مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف الشرطة والنيابة.

وتحت إشراف اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تبين من التحريات الأولية، أن الشاب المجني عليه يدعى "محمد، ش، ا"، 26 سنة، مقيم الفشن، نشبت مشاجرة بينه وبين زميله في العمل تلقى خلالها طعنة بسلاح أبيض وعلى إثرها لقي مصرعه عقب وصوله إلى المستشفى.

وألقي القبض على الجاني، ويدعى "أحمد، ا"، 28 سنة، مقيم الدوالطة التابعة لمركز بني سويف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وأمرت النيابة، تحت إشراف المحامي العام لنيابات بني سويف، بالتصريح بدفن جثة الشاب بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الطبيب الشرعي؛ لمعرفة أسباب الوفاة.

وطلبت النيابة، تحريات المباحث حول الحادث، وحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد المحدد.