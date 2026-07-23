مصرع عاملين إثر انهيار سور تحت الإنشاء بمدينة العاشر من رمضان

لقي عاملان مصرعهما، صباح اليوم، إثر انهيار سور تحت الإنشاء بأحد مواقع العمل بالحى 26 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بانهيار سور تحت الإنشاء على عاملين أثناء أداء عملهما داخل الموقع.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين مصرع كل من علي م. ال. (40 عاما) ووائل ع. ع. (50 عاما)، ويقيمان بمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، حيث انهار عليهما السور أثناء العمل، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.

وجرى انتقال سيارات الاسعاف الى موقع الحادث، وتم انتشال الجثمانين ونقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العاشر الجامعي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وبيان مدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل موقع العمل، وصرحت بدفن الجثمانين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.