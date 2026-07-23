تقارير: بشكتاش يقترب من الإعلان عن صفقة محمد صلاح بعد انفراجة المفاوضات

كشفت تقارير صحفية تركية أن نادي بشكتاش يستعد للإعلان عن التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان محمد صلاح قد رحل عن صفوف ليفربول في شهر يونيو الماضي، رغم أن عقده مع النادي الإنجليزي كان ممتدًا حتى صيف عام 2027.

ووفقًا لصحيفة **"سوزجو" التركية**، فإن بشكتاش أصبح قريبًا من حسم الصفقة بعد تجاوز العقبة الأخيرة التي عطلت المفاوضات خلال الساعات الماضية، والمتمثلة في المطالب المالية الخاصة بوكيل اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، تراجع عن فكرة الحصول على عمولة مالية مقابل إتمام انتقال اللاعب إلى النادي التركي، ما ساهم في اقتراب الاتفاق النهائي بين جميع الأطراف.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل شخصي من أجل دعم انتقال محمد صلاح إلى الدوري التركي، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها قائد المنتخب المصري داخل تركيا.

ويأمل بشكتاش في إتمام الصفقة التاريخية من أجل تدعيم صفوفه بلاعب يمتلك خبرات كبيرة على المستويين المحلي والدولي.