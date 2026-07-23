سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع الفلسطيني خالد النبريص في صفقة مجانية

اقترب نادي سيراميكا كليوباترا من إتمام تعاقده مع المهاجم الفلسطيني خالد النبريص، لاعب الإسماعيلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد ومشاركته المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان النبريص قد أنهى ارتباطه مع الإسماعيلي بالتراضي، ليصبح لاعبًا حرًا، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع مسؤولي سيراميكا كليوباترا بشأن كافة تفاصيل انتقاله، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

ويُعد المهاجم الفلسطيني من العناصر التي شاركت بشكل منتظم مع الإسماعيلي خلال الموسم الماضي، حيث خاض 24 مباراة وتمكن من صناعة هدفين، فيما بلغ إجمالي مشاركاته مع الدراويش 72 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6 آخرين.

وانضم خالد النبريص إلى الإسماعيلي لأول مرة عام 2022 قادمًا من نادي خان يونس الفلسطيني، قبل أن يغادر الفريق ثم يعود مرة أخرى، لينتهي مشواره مع الدراويش بعد هبوط النادي إلى دوري المحترفين في الموسم الماضي.

ويواصل سيراميكا كليوباترا تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول الدوري المصري الممتاز، ليحجز مقعده في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي.