بريطانيا تسحب دبلوماسييها من إيران مع استمرار التصعيد العسكري

أعلنت المملكة المتحدة سحب ما تبقى من طاقمها الدبلوماسي من إيران، في ظل استمرار التصعيد العسكري، مع مواصلة القوات الأمريكية شن غارات على أهداف إيرانية.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، في بيان، أن القرار جاء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية، مشيرة إلى أن السفارة البريطانية ستواصل تقديم خدماتها والعمل عن بُعد.

كما أصدرت الوزارة تحذيرًا شديد اللهجة لرعاياها من السفر إلى إيران، مؤكدة أن المواطنين البريطانيين ومزدوجي الجنسية يواجهون خطرًا كبيرًا بالتعرض للاعتقال أو الاستجواب أو الاحتجاز، بحسب ما أورده موقع «الشرق» الإخباري.

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) انتهاء الموجة الثانية عشرة من الضربات، والتي استهدفت قدرات بحرية إيرانية، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وأنظمة مراقبة ساحلية، وأصولًا دفاعية، في إطار مساعٍ لتقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة البحرية في المنطقة.

وأكدت القيادة المركزية أن الضربات حققت أهدافها في إضعاف القدرات الإيرانية، في وقت أطلقت فيه طهران صواريخ، فيما أعلنت الدفاعات الجوية الكويتية التصدي لهجمات بطائرات مسيرة، في تطور يعكس اتساع نطاق الاشتباكات إلى دول الجوار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، في تصريحات سابقة، بتدمير جسر أو محطة طاقة إيرانية مقابل كل سفينة تتعرض لهجوم في مضيق هرمز، فيما توعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالرد «العين بالعين» على أي هجوم يستهدف البنية التحتية الإيرانية