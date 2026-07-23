قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن إيران ليست مستعدة لإبرام صفقة، رغم أن طهران تتوسل إلى واشنطن من أجل التوصل لاتفاق.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بقمة آسيان، اليوم الخميس: «يبدو أن إيران غير مستعدة للتوصل لاتفاق، وإذا استمر الوضع على هذا النحو فإنهم سيدفعون ثمنًا باهظًا».

ونوه أن «الثمن الذي ستدفعه إيران سيزداد كل ليلة إلى أن يعودوا إلى رشدهم»، متوعدًا بدفع طهران ثمن الهجمات التي تشنها ضد حلفاء الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، ذكر أن إيران زجت بالحوثيين في هذا الصراع، معقبًا: «آمل أن يتوقف الحوثيون عن الهجمات ويخففوا من حدة التوتر، فقد خدعتهم إيران».

وقال الجيش الأمريكي اليوم الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران، والتي شنها بتوجيه من ‌الرئيس دونالد ترامب، لليلة الثانية عشرة على التوالي.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أن القوات الأمريكية ضربت أهدافا عسكرية إيرانية، ومنها قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع مراقبة ساحلية ⁠وأصول للدفاع الجوي.

وأوضح البيان أن القوات الأمريكية استهدفت في يوليو، عشرات المواقع العسكرية الإيرانية على اليابسة، في الوقت الذي استأنفت فيه الحصار البحري المفروض على إيران.

وأشار الجيش إلى أن أحدث الضربات الأمريكية استمرت خمس ساعات.