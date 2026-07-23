عمان: نعمل بالتنسيق مع السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي على استئناف المسار السياسي

قالت وزارة الخارجية العُمانية إن السلطنة تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضع في منطقة البحر الأحمر، وتؤكد ضرورة تجنب التصعيد وأية تهديدات تؤدي إلى تأزيم الوضع وتعريض حرية الملاحة للخطر.

وأشارت في بيان، اليوم الخميس، إلى أن سلطنة عُمان تعمل حاليًا بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والأطراف اليمنية، والمبعوث الأممي الخاص باليمن، بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق؛ بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبالتزامن مع التصعيد الأمريكي ضد إيران وهجوم الأخيرة على مواقع عسكرية أمريكية للرادارات والدفاع الجوي في منطقة الخليج، أعلن الحوثيون، الاثنين، فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية.

ولم يوضح الحوثيون كيف سيفرضون الحظر البحري على السعودية، لكن سبق لهم أن نفذوا عمليات استهدفت حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن، على خلفية الحرب في قطاع غزة، مستخدمين الصواريخ وعمليات الاعتراض المسلحة بقواربهم.

ومن شأن إغلاق مضيق باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، قطع مسار بديل مهم للسعودية عن مضيق هرمز، ويؤجج المخاوف من حدوث نقص في إمدادات النفط. وتعد المملكة أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم.

وفي ظل تصاعد التوتر بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين خلال الأيام الأخيرة، توعّد التحالف العربي بقيادة السعودية بالرد على أي تهديد يستهدف السفن العابرة لمضيق باب المندب.