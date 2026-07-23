ارتفاع عدد المستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى إلى 2300 منذ ساعات الصباح

ارتفع عدد المستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك إلى نحو أكثر من 2300 مستوطن، منذ ساعات الصباح، تزامنًا مع إحياء ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل”.

ويأتي وسط استمرار تدفق مجموعات الاقتحام بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل فرض إجراءاتها العسكرية في المسجد ومحيط البلدة القديمة، وتقييد وصول المصلين إلى باحاته، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأضافت محافظة القدس قوات الاحتلال تواصل فرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة، وتمنع المصلين من الدخول إلى المسجد، مشيرة إلى أن عددًا محدودًا جدًا من المصلين تمكن من الوصول إلى المسجد خلال صلاة الفجر وأداء الصلاة، قبل أن تعتدي قوات الاحتلال على عدد من المواطنين والمصلين بالضرب.

وأوضحت أن قوات الاحتلال تنتشر بشكل مكثف في مختلف باحات المسجد الأقصى.

وأدى مستوطنون “السجود الملحمي” عند باب الرحمة في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.

وأشارت المحافظة إلى أن المستوطنين يواصلون أداء طقوس تلمودية خلال اقتحاماتهم، شملت ارتداء لفائف “التفلين”، وأداء ما يسمى “السجود الملحمي” في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، إضافة إلى ترديد الأناشيد والأدعية بصوت مرتفع، في وقت تواصل فيه جماعات “الهيكل” المتطرفة حشد أنصارها بهدف الوصول إلى رقم 5 آلاف مستوطن خلال اقتحامات اليوم.

كما انتشر مئات من أفراد شرطة الاحتلال لتأمين اقتحامات عشرات الآلاف من المستعمرين في حائط البراق والبلدة القديمة بالقدس.



