 سائق يشعل النيران في سيارة مالك عقار بحدائق أكتوبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سائق يشعل النيران في سيارة مالك عقار بحدائق أكتوبر

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 23 يوليه 2026 - 11:44 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2026 - 11:44 ص

أشعل سائق النيران في سيارة ملاكي لمالك عقار، بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة حدائق أكتوبر في محافظة الجيزة، ما أدى إلى احتراق السيارة بالكامل، دون إصابات.

وتلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مالك عقار يبلغ من العمر 66 عامًا، يفيد فيه احتراق سيارته الملاكي واتهم سائقًا، يبلغ من العمر 44 عامًا، بإشعال النيران في السيارة، بسبب وجود خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المالية القائمة بينه وبين المجني عليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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