إطلاق صفارات الإنذار في البحرين تحذيرا من هجوم إيراني

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق صفارات الإنذار في البلاد.

ودعت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

ونفّذت الولايات المتحدة ليل الأربعاء - الخميس ضربات جديدة على إيران التي أعلنت أنها ردّت باستهداف قواعد أميركية في الكويت والأردن، بعد ساعات على إعلان الحوثيين اليمنيين المدعومين من طهران استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر تنفيذا لتهديدهم بفرض حصار على الموانئ السعودية، ما ينذر بفتح جبهة جديدة في الحرب.

وأعلنت إيران الخميس، شنّ هجمات على مواقع عسكرية في الكويت، قالت إن الجيش الأمريكي يستخدمها وتدمير معدّات عسكرية في الأردن.

وكان الجيش الكويتي تحدّث فجرا عن تصدّي دفاعاته الجوية لـ«طائرات مسيّرة معادية»، وعن «اعتداء إيراني آثم».

وأفاد الجيش الإيراني صباح الخميس في بيان بثه التلفزيون الرسمي أنه استهدف بمسيّرات «مستودعات ذخائر ومواقع لوجستية للجيش الأمريكي في معسكر الدوحة، وخزانات وقود في قاعدة علي السالم الجوية ومستودع ذخائر في قاعدة عريفجان» في الكويت.

وذكر الحرس الثوري الإيراني الخميس، أنه هاجم ودمّر معدات عسكرية أمريكية في الأردن شملت رادارا تابعا لنظام الدفاع الصاروخي الأميركي «ثاد»، ونظام «باتريوت»، ورادارا من طراز «سي-رام»، وحظيرة مروحيات، وفق بيان بثه التلفزيون الرسمي.

في المقابل، قال الجيش الأمريكي اليوم الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران، والتي شنها بتوجيه من ‌الرئيس دونالد ترامب، لليلة الثانية عشرة على التوالي.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أن القوات الأمريكية ضربت أهدافا عسكرية إيرانية، ومنها قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع مراقبة ساحلية ⁠وأصول للدفاع الجوي.

وأوضح البيان أن القوات الأمريكية استهدفت في يوليو، عشرات المواقع العسكرية الإيرانية على اليابسة، في الوقت الذي استأنفت فيه الحصار البحري المفروض على إيران.

وأشار الجيش إلى أن أحدث الضربات الأمريكية استمرت خمس ساعات.