روبيو: إيران تتوسل إلى أمريكا لإبرام اتفاق وسياسة ترامب هي الرأس بالعين

سُئل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الخميس، عن تهديدات الرئيس دونالد ترامب، الأخيرة بـ«قصف وتدمير» جسر أو محطة توليد كهرباء في كل مرة تستهدف فيها إيران سفينة في مضيق هرمز.

وفي تصريحاته للصحفيين على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في مانيلا، قال روبيو: «إيران تتوسل إلينا، بشكل مباشر وغير مباشر، قائلة: (دعونا نبرم اتفاقا. دعونا نتحدث. دعونا نتحدث)».

وأضاف أنه في كل مرة تتفق فيها الولايات المتحدة وإيران على اتفاق لوقف إطلاق النار، فإن «المسئولين هناك إما ينقضونه أو يرغبون في تغييره».

واستطرد: «لذا، سيستمرون في دفع الثمن، ومع مرور كل ليلة، يزداد هذا الثمن أكثر فأكثر»، بحسب ما نشرته شبكة «CNN».

وأكمل: «في الوقت الحالي، على ما يبدو، أنهم لم يعودوا إلى رشدهم، وبالتالي لا يرى الرئيس فائدة تذكر في الرد على مبادراتهم في هذه المرحلة، لأنه بصراحة، من الواضح أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق- على الأقل، ليس اتفاقا هم على استعداد للعيش في إطاره».

ووصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مؤخرا العقيدة الدفاعية لبلاده بأنها بمبدأ «العين بالعين».

وقال عراقجي عبر منصة «إكس»، تويتر سابقا، في وقت متأخر الأربعاء: «أي عدوان على إيران، بما في ذلك استهداف بنيتنا التحتية، سيستوجب ردا قويا وحاسما».

وعلق روبيو بشكل غير مباشر، قائلًا: «سياسة الرئيس هي (الرأس مقابل العين). أعني، بصراحة، أن هذا ما سيكون عليه الوضع».