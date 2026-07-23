كييف تعلن إسقاط صاروخين و154 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت صاروخين موجهين جوا، بالإضافة إلى 154 من أصل 168 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال الليل على .شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ باليستي من طراز إسكندر-إم، وخمسة صواريخ موجهة جوا من طراز كيه إتش-59/69، بالإضافة إلى 168 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق بريانسك وكورسك وأوريول وبريمورسكو-أختارسك الروسية، ومن دونيتسك وهفاردييسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 07:30 صباح اليوم الخميس، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أو عطلت صاروخين موجهين جوا من طراز كيه إتش-59/69، بالإضافة إلى 154 طائرة مسيرة روسية من طرز مختلفة أطلقتها روسيا خلال الليل على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و434 ألفا و690 فردا، من بينهم 1460 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12191 دبابة، و24994 مركبة قتالية مدرعة، و46570 نظام مدفعية، و1931 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1515 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 438 طائرة حربية، و354 مروحية، و423588 طائرة مسيرة، و4936 صاروخ كروز، و34 سفينة حربية، وغواصتين، و124243 من المركبات وخزانات الوقود، و4453 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.