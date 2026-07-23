أفغانستان: عودة 599 عائلة عبر أربعة معابر حدودية

أفادت اللجنة العليا لمعالجة مشاكل المهاجرين في أفغانستان، اليوم الخميس، بعودة 599 عائلة أفغانية، تضم 3390 شخصا إلى البلاد عبر أربعة معابر حدودية.

ونشر نائب المتحدث باسم إمارة أفغانستان الإسلامية الملا حمد الله فطرت، التقرير اليومي للجنة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، إكس، وجاء فيه أنه جرى نقل 583 عائلة تضم 3224 شخصا إلى ولاياتهم الأصلية، بينما تلقت 639 عائلة مساعدات نقدية ودعما أساسيا آخر، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "باجهوك" الأفغانية، اليوم الخميس.

وجاء في التقرير أن هناك 482 عائلة تضم 2841 شخصا، عادوا عبر معبر تورخم الحدودي، ومن بين هذه العائلات، جرى نقل 455 عائلة إلى ولايات نانجارهار وكونار ولجمان وكابول، حيث تم توفير وسائل النقل لأكثر من 1779 مليون أفغاني.

وأوضحت اللجنة، أن هناك 567 عائلة في مخيم تورخم حصلت على مساعدات نقدية تجاوزت قيمتها 4702 مليون أفغاني، قدمت خدمات الرعاية الصحية والاتصالات في مخيم عمري.

وجاء في التقرير، أن هناك 49 عائلة تضم 274 شخصا عادت عبر معبر سبين بولداك في ولاية قندهار.