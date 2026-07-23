الصين تستأنف إصدار تراخيص سيارات الأجرة ذاتية القيادة

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قالت مصادر مطلعة، إن الصين استأنفت إصدار تراخيص تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة، بعد الحادث الخطير الذي وقع لمثل هذه السيارات؛ مما دفع السلطات إلى تعليق إصدار تراخيص جديدة في أبريل الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المصادر القول إن استئناف إصدار التراخيص يتم بصورة تدريجية في بعض المدن بعد الانتهاء من مراجعة شاملة للقطاع في أواخر يونيو الماضي.

وأشارت إلى أن الجهات التنظيمية دعت إلى مراجعة شاملة لسلامة القطاع في أعقاب تعطل مفاجئ لأكثر من 100 سيارة أجرة ذاتية القيادة تابعة لشركة بايدو في مدينة ووهان بوسط الصين.

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام شركات سيارات الأجرة ذاتية القيادة الناشئة لتجاوز هذه المرحلة والعودة إلى مسارات نموها، وتشير إلى أن الحكومة تعيد وضع التقنيات المتطورة في صدارة أولوياتها، في ظل التنافس مع الولايات المتحدة على ريادة صناعة استراتيجية من شأنها أن تشكل مستقبل النقل.

وجرى منح إحدى أولى التراخيص الجديدة لشركة مومنتا جلوبال لإجراء تجارب على السيارات ذاتية القيادة في مدينة شنتشن الجنوبية.

وعدلت الحكومة المحلية هناك، لوائح المركبات المتصلة بالإنترنت لدراسة إمكانية فتح المدينة بأكملها أمام سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وخففت شروط التسجيل.

وقفزت أسهم الشركة الصينية هذا الأسبوع بعد إعلانها حصولها على الترخيص.

كما توجد مؤشرات على احتمال استئناف نشاط شركة بايدو في ووهان، بعد أن تم سحب مئات سيارات الأجرة ذاتية القيادة من شوارع المدينة بسبب مراجعة السلامة.

ونشر السكان مقاطع فيديو وصورا على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية تظهر سيارات أجرة أبولو جو ذاتية القيادة التابعة لشركة بايدو وهي تجوب الشوارع مجددا، بعضها مزود بسائقين احتياطيين، منذ أوائل يوليو الحالي.

ولم تعلن الحكومة ولا شركة بايدو تفاصيل حادث تعطل سيارة أجرة ذاتية القيادة في ووهان في مارس الماضي والذي أدى إلى وقف إصدار تراخيص هذه السيارات.