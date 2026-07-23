بنك جولدمان ساكس يحذر من المخاطر التي تهدد أسعار النفط بعد استهداف ناقلتين في البحر الأحمر

قال بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، إن أسعار النفط تواجه مخاطر جديدة إثر إعلان جماعة الحوثيين في اليمن استهداف ناقلتي نفط في البحر الأحمر، مع تراجع جديد لصادرات كازاخستان من النفط.

وفي حين أبقى محللو البنك وبينهم دان ستروفين، على توقعاتهم بشأن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي في حدود 80 دولارًا للبرميل خلال الربع الأخير من العام الحالي، على أساس انتهاء المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، حذر المحللون من احتمال ارتفاع الأسعار حال تطور الأمور وحدوث أشياء معينة.

وقال المحللون، إنه في حال تحقق "سيناريو ارتفاع الأسعار"، قد يتجاوز خام برنت مستوى 120 دولارًا للبرميل خلال الربع الأخير من العام الحالي، إذا استمر إغلاق مضيق هرمز في الخليج، الذي يمر منه في الأوضاع الطبيعية نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية.

وفي الوقت نفسه، أكد المحللون، أنه في حال استمرار اضطراب حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وقناة السويس حتى عام 2027، "نتوقع ارتفاعًا إضافيًا في الأسعار بقيمة 25 دولارًا مقارنة بسيناريو ارتفاع الأسعار المتوقع لدينا".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن متوسط تدفقات النفط عبر مضيق باب المندب بلغ قرابة 9 ملايين برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، منها نحو 4 ملايين برميل يوميًا سيكون من الصعب تمريرها عبر مسارات بديلة إذا امتدت الاضطرابات من مضيق هرمز إلى باب المندب وقناة السويس.

وقال خبراء بنك جولدمان ساكس، إنهم يتوقعون احتفاظ أسعار النفط بمكاسبها الحالية خلال الشهرين الحالي والمقبل، في ظل استمرار تراجع المخزونات التجارية في العالم، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل خاص.