دراسة: الموجة الحارة في يونيو تكلف اقتصاد المملكة المتحدة أكثر من مليار جنيه استرليني

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أشار بحث إلى أن الموجة الحارة التي شهدتها المملكة المتحدة في يونيو أدت إلى خسارة 24 ساعة عمل وكلفت اقتصاد البلاد 15ر1 مليار جنيه إسترليني (53ر1 مليار دولار).

اضطر العاملون عبر البلاد إلى أخذ أجازة أو تعديل ساعات العمل خلال الأسبوع الذي بدأ في 22 يونيو الذي حطمت فيه درجات الحرارة الأرقام المسجلة في يونيو.

وكانت الموجة الحارة هي الثانية من ثلاث موجات ضربت غرب أوروبا خلال ثلاثة أشهر فقط العام الجاري، مما تسبب في زيادة تأثيرها على الصحة والبنية التحتية والموارد المائية والزراعة والحياة البرية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وبلغ متوسط خفض عدد ساعات العمل خلال الأسبوع الأخير من يونيو في المملكة المتحدة 47ر0 ساعة، بحسب تحليل استبيان برئاسة معهد جرانثام لأبحاث تغير المناخ والبيئة التابع لكلية لندن للاقتصاد والمركز الأوروبي المتوسطي للتغير المناخي.

وبالنسبة للدراسة التي نشرت باليوم الخميس، سأل الباحثون عينة تمثيلية وطنية من 1950 بالغا بريطانيا بشأن كيفية تأثير الموجة الحارة على ساعات العمل والقدرة على النوم وأي تغيير لنظام العمل خلال ذلك الأسبوع.

ووجدوا أن من يعملون في وظائف تتطلب جهدا بدنيا والأكثر عرضة للحر في قطاعات مثل البناء والزراعة قللوا ساعات عملهم أكثر ممن يعملون في وظائف أقل تعرضا للحر ولا تتطلب جهدا بدنيا مثل العمل الأكاديمي.