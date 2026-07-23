واشنطن استخدمت قاذفة بي-1 لضرب الحرس الثوري الإيراني لأول مرة منذ بدء التصعيد

نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسئولين أمريكيين، قولهم إنّ القوات الأمريكية ضربت أهدافًا للحرس الثوري في إيران باستخدام قاذفة القنابل بعيدة المدى "بي - 1".

وأوضح الموقع أنّ مُهمة القاذفة انطلقت من قاعدة جوية في بريطانيا، ورُصدت عبر مواقع تتبُّع حركة الطيران على الإنترنت، مشيرًا إلى أنّها المرة الأولى التي تستخدم فيها واشنطن القاذفة الاستراتيجية منذ استئناف العمليات العسكرية قبل 12 يومًا.

وأعلنت القوات الأمريكية -اليوم الخميس- انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران، في الليلة الثانية عشرة على التوالي، التي أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل. وفي المقابل، شنت إيران هجمات جديدة استهدفت الكويت.

وكانت الموجة الأولى من الغارات قد بدأت في الساعة الواحدة صباح اليوم الخميس بتوقيت إيران، ثم أعقبتها بعد ذلك موجة ثانية من الضربات.

ووفق التلفزيون الإيراني، فقد سُمع دوي انفجارات في مدينتي الأهواز ورامشير بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، وفي مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان في الجنوب.

وأفاد مساعد محافظ خوزستان بأن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف صالة الركاب عند معبر شلامجة مع العراق، وأسفر عن قتيلين، كما استُهدف محيط مدينة أنديمشك بالمحافظة بهجوم صاروخي أمريكي آخر.