اليابان تستأنف إرسال طلاب إلى روسيا بعد توقف دام 7 أعوام

من المقرر أن تستأنف الحكومة اليابانية إرسال طلاب جامعيين إلى روسيا ضمن برنامج دراسي قصير الأجل، اعتبارًا من أغسطس المقبل، بعد فترة توقف استمرت سبعة أعوام عقب تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والحرب الروسية - الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو"، اليوم الخميس، عن وزارة الخارجية اليابانية قولها إنه من المتوقع أن يقيم نحو 15 طالبًا من دارسي اللغة الروسية في مدينة سانت بطرسبرج، شمال غرب روسيا، لمدة 10 أيام، حيث سيتلقون دروسًا في اللغة ويلتقون بطلاب محليين.

ويأتي استئناف إرسال الطلاب رغم الانتقادات الداخلية الموجهة إلى اليابان بشأن استمرار برنامج التبادل الطلابي مع روسيا في ظل استمرار الحرب على أوكرانيا، بحسب "كيودو".