اتحاد الحرفيين في ألمانيا يطالب بإلغاء حظر إنتاج المخبوزات أيام الأحد

طالب اتحاد الحرفيين في ألمانيا بإلغاء سريع لما يعرف بـ"حظر الخَبز أيام الأحد".

وقال رئيس الاتحاد، يورج ديتريش، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "ينص اتفاق الائتلاف الحاكم على إلغاء حظر الخَبز أيام الأحد بالنسبة للخبازين وصناع الحلويات. لذا نرجو تنفيذ ذلك... لا أفهم لماذا ما زلنا نواصل النقاش حول هذا الأمر. فمن الظلم الكبير أن يُسمح لأقسام المخبوزات في محطات الوقود بخبز العجين الجاهز أيام الأحد، بينما يقال للخباز الحرفي: لا يحق لك ذلك لأنك خباز".

وأضاف ديتريش أن هناك ازدواجية في المعايير، قائلا: "أرجو ألا يخبرني أحد بأن مستقبل ألمانيا يتوقف على ما إذا كان بضع مئات من الأشخاص سيعملون بضع ساعات يوم الأحد. خاصة أن كثيرا من العاملين يختارون هذه الأوقات عن قصد لأنهم يحصلون مقابلها على بدلات مجزية ويكسبون أموالا أكثر، ويحصلون في المقابل على يوم عطلة آخر".

وبموجب قانون ساعات العمل، لا يسمح للمخابز حاليا بإنتاج المخبوزات وبيعها أيام الأحد والعطلات الرسمية إلا لمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات. وينص اتفاق الائتلاف الحاكم على توسيع ما يعرف بقائمة الاستثناءات في قانون ساعات العمل الخاصة بالعمل أيام الأحد والعطلات الرسمية لتشمل قطاع المخابز. وكان قادة الائتلاف قد اتفقوا مطلع يوليو على أن تدخل التعديلات الخاصة بالمخابز حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2027.

لكن حتى الآن لا يوجد مشروع قانون بهذا الشأن. وكانت مسودة أولية لتعديل قانون ساعات العمل قد تسربت في منتصف يونيو الماضي من وزارة العمل الألمانية.

ووفقا للمسودة، سيسمح مستقبلا للعاملين بالعمل أيام الأحد والعطلات الرسمية لمدة تصل إلى خمس ساعات لإنتاج المخبوزات، إضافة إلى ما يصل إلى ثلاث ساعات لتوصيلها ونقلها. وأشارت مصادر في الوزارة إلى أن المسودة المتداولة لا تزال في مرحلة مبكرة وتخضع للمراجعة داخل الوزارة.

وكان الاتحاد المركزي للمخابز الألمانية قد انتقد المسودة، محذرا من أنها قد تؤدي مجددا إلى تطبيق استثناء خاص يكرس استمرار العيوب التنافسية.