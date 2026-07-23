الجيش الإيراني يهاجم بالمسيّرات 3 قواعد أمريكية بالكويت

أعلن الجيش الإيراني أنه نفذ ضمن المرحلة الـ 23 لعملية الصاعقة، "هجوما كثيفا بالمسيّرات على مراكز ووحدات الجيش الامريكي في قواعد الدوحة وعلي السالم وعريفجان في الكويت".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، اليوم الخميس، عن الجيش الايراني القول إنه قام بضرب مستودعات الذخيرة والمواد اللوجستية للجيش الامريكي في قواعد الدوحة ومستودعات الوقود في قاعدة علي السالم وكدس عتاد في مخيم عريفجان بالكويت، في المرحلة الـ 23 من عملية الصاعقة وبواسطة مسيراته التدميرية.

وكانت رئاسة الأركان العام للجيش الكويتي أعلنت في وقت سابق، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات بطائرات مسيرة معادية، "إثر العدوان الإيراني الآثم".