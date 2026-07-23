أمير قطر ورئيس سوريا يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء من الرئيس السوري أحمد الشرع، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد أشاد الرئيس السوري بدور قطر وجهودها في تهدئة الأوضاع وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

كما أكد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والحوار، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة، ويجنب شعوبها مزيدا من التوترات، والدفع نحو تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام فيها.