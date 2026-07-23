الرئيس الأمريكي يروج لـ«حسابات ترامب» ويؤكد استفادة ملايين الأطفال من البرنامج

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تجمع حاشد الأربعاء، بمبلغ الـ1000 دولار الذي يمكن للأطفال الحصول عليه عندما يفتح آباؤهم "حسابات ترامب" بأسمائهم، وهي أموال أولية يقول ترامب إنها ستساعد في منحهم "فرصة عادلة حقا لتحقيق الحلم الأمريكي".

وقال ترامب للحشد الذي تجمع في مدرسة ثانوية بولاية جورجيا: "فكروا في ذلك. الحكومة تعيد أخيرا الأموال إلى أطفالنا".

ويقول بعض الآباء الذين فتحوا حسابات لأطفالهم في وقت سابق من هذا الشهر إنهم ما زالوا ينتظرون وصول أموالهم. ودخلت الحسابات حيز التنفيذ في 4 يوليو قبل يومين من قرع ترامب جرس افتتاح التداول في بورصة نيويورك وناسداك من المكتب البيضاوي.

وقال ترامب الأربعاء إنه يمكن فتح هذه الحسابات، التي تتمتع بمزايا ضريبية، لأي طفل دون سن 18 عاما، وإن أكثر من 7 ملايين حساب منها نشط بالفعل. ويحصل الأطفال المولودون بين الأول من يناير 2025 و31 ديسمبر 2028 على مبلغ تأسيسي قدره 1000 دولار من وزارة الخزانة الأمريكية. وقالت وزارة الخزانة إن معظم هذه الأسر تتلقى مبلغ الـ1000 دولار خلال يوم أو يومين.

وبعد إنشاء "حسابات ترامب"، يمكن للآباء والأقارب والأصدقاء وأصحاب العمل إيداع مساهمات فيها. كما تعهد بعض المليارديرات بتقديم مساهمات خيرية لهذه الحسابات. وتسلم الأموال إلى شركات خاصة تستثمرها في صناديق المؤشرات، وهي نوع من صناديق الاستثمار المشتركة التي تتبع أداء سوق الأسهم. ولا يمكن الوصول إلى الأموال حتى يبلغ الطفل سن 18 عاما، وحتى عندها لا يمكن استخدامها إلا لأغراض محددة، مثل الالتحاق بالدراسة أو تأسيس مشروع تجاري أو شراء منزل.