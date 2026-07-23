الولايات المتحدة توقع اتفاقية نووية مع السعودية

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستساعد المملكة العربية السعودية في تطوير برنامج نووي مدني بموجب اتفاقية وقعها وزيرا الطاقة في البلدين.

ووقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان رسميا اتفاقية التعاون النووي، المعروفة باسم "اتفاقية 123"، إلى جانب ما وصفته إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنه "اتفاقية ضمانات ثنائية".

ولم تكشف الإدارة الأمريكية سوى تفاصيل محدودة للغاية عن الاتفاق، لكن الإطار العام للاتفاقية يمهّد الطريق لإنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية بعد إجراء دراسة مشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عن شخصين مطلعين على الأمر، لم يُسمح لهما بالتعليق علنا وتحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما.

وقال رايت في بيان: "تعكس هذه الاتفاقيات الالتزام المشترك بين بلدينا بتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والسعودية، وتحقيق الازدهار في الداخل والأمن لحلفائنا في الخارج". وأضاف: "كونوا مطمئنين إلى أن هذه الاتفاقيات تلتزم بأعلى معايير السلامة النووية وعدم الانتشار النووي، مع الاعتماد على أفضل تكنولوجيا نووية وعلماء نوويين في العالم، جرى تطويرهم هنا في الولايات المتحدة".