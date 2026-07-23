إيران تهدد بالانتقام في حال شن هجمات على بنيتها التحتية

أعلنت طهران، بعد أحدث تهديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالهجوم على الجسور أو محطات الطاقة في إيران، أنها ستنتقم إذا حدث هذا.

وكتب وزير الخارجية عباس عراقجي عبر منصة إكس اليوم الأربعاء: "عقيدتنا الدفاعية واضحة: العين بالعين".

وجاء في المنشور: "أي عدوان على إيران، بما في ذلك على البنية التحتية، سيدفع إلى اتخاذ رد قوي وحاسم".

وأضاف عراقجي: "سيعتبر من يساهمون في مثل هذا العدوان، أيا كان نوع دعمهم، أهدافا مشروعة".

كان ترامب أعلن في وقت سابق اليوم أنه سيدمر جسرا أو محطة طاقة في كل مرة تستهدف فيها إيران سفينة في مضيق هرمز.

وتصاعد الصراع مجددا بين الولايات المتحدة وإيران في مطلع يوليو الجاري بسبب السيطرة على مضيق هرمز، بعد الهجمات الإيرانية على السفن في المضيق. وشنت الولايات المتحدة مؤخرا هجمات على أهداف إيرانية لأحد عشر ليلة متتالية.