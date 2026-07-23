القضاء العراقي يسترد مبلغ 14 مليار دينار عراقي في قضية فساد مالي يقودها وكيل وزارة

كشف قاضي أول محكمة تحقيق بغداد/ الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال في العراق اليوم الأربعاء عن استرداد وضبط أكثر من 14 مليار دينار جديدة و400 ألف دولار و40 سبيكة ذهبية ومصوغات ذهبية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي المعتقل لدى القضاء العراقي.

ونقل بيان صحفي عن قاضي أول محكمة تحقيق بغداد الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، نُشر على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، قوله عن "استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية بحق الشركات المخالفة التي اتبعت أساليب غير قانونية لنقل الأموال إلى خارج العراق".

وأضاف: "إن المحكمة استردت اليوم الأربعاء مبلغا قدره مليار و143 مليون دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي، وهذا الإنجاز تحقق بجهود محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وهي مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي اعتمدت وسائل مخالفة للقانون للحصول على أرباح كبيرة، بما يضر بالمال العام".

كما ذكر أن "التحقيقات في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي/ وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية أسفرت عن ضبط مبلغ قدره 13 مليار دينار عراقي و400 ألف دولار أمريكي كانت مخبأة في عدد من الأماكن بمحافظة صلاح الدين، فضلاً عن ضبط 40 سبيكة ذهبية بوزن كيلوجرام واحد لكل سبيكة، إضافة إلى مصوغات ذهبية يبلغ وزنها 5 كيلوجرامات".

وأكد "أن التحقيقات الجارية في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي ما زالت مستمرة ضمن إجراءات متابعة متحصلات الجريمة والمتورطين فيها".

وكانت قوات عراقية خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي قد شنت أواخر الشهر الماضي أكبر حملة استهدفت منازل ومزارع كبار الشخصيات السياسية في العراق، بينهم نواب حاليون وسابقون ووكلاء وزارات ومدراء عامون، بعد أن كشف وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي المعتقل لدى القوات الأمنية منذ أشهر عن أكبر عملية فساد مالي في البلاد.