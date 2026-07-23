سائق في ألمانيا يحاول إخفاء تعاطيه المخدرات باستخدام ماء المرحاض

حاول سائق سيارة خلال تفتيش مروري في ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية إخفاء تعاطيه المخدرات باستخدام ماء المرحاض بدلا من عينة بول لإجراء اختبار المخدرات.

وأعلنت الشرطة أن الرجل حاول تنفيذ هذه الحيلة مرتين، إلا أن عناصرها اكتشفوا الخداع لأن ماء المرحاض يكون باردا، بخلاف البول.

وفي المحاولة الثالثة، تأكد رجال الشرطة من أن الرجل البالغ 37 عاما قدم بالفعل عينة بول في الكوب المخصص للفحص. وأظهرت النتيجة أنه تعاطى الكوكايين والقنب. وكان اختبار سابق للكحول قد أظهر أن نسبة الكحول في دمه بلغت 81ر0 بالألف.

وخلال التفتيش في مدينة نويشتات آن دير فاينشتراسه، حاول الرجل أيضا تضليل الشرطة بطريقة أخرى، إذ عرض صورة لرخصة قيادة تعود إلى أحد أقاربه، قبل أن يعترف لاحقا بأنه لا يحمل رخصة قيادة خاصة به.

وبحسب الشرطة، يواجه الرجل الآن عدة إجراءات جنائية وإدارية. وسلم عناصر الشرطة مفتاح السيارة إلى أحد معارفه.