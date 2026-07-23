نبيل فهمي يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية التونسي مسارات تعزيز العمل العربي المشترك

أجرى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالا هاتفياً مع محمد علي النفطي وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، حيث أعرب الأمين العام في بداية الاتصال عن تقديره لمساهمات تونس ودورها المشهود في كافة أنشطة الجامعة العربية إضافةً الى جهودها الدبلوماسية ومواقفها المقدّرة دفاعاً عن القضايا والاولويات العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، في المحافل الدولية.

وبدوره، قدم النفطي تهنئته للأمين العام بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والسداد في قيادة العمل العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاتصال آخر التطورات على الساحة العربية والدولية، وبخاصة سبل التحرك من أجل دعم القضية الفلسطينية واغتنام الزخم الدولي المؤيد للحق الفلسطيني من أجل دفع مسار موثوق يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتناول أيضاً سبل ومسارات تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير آلياته لمواكبة المستجدات والتحديات الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء الرئاسة التونسية لمجلس الجامعة المقبل على مستوى وزراء الخارجية.

كما أطلع الأمين العام الوزير التونسي على تصورات رؤيته في هذا الخصوص، مؤكداً حرص الأمانة العامة على استمرار التشاور والتنسيق مع تونس في مختلف القضايا والملفات العربية والإقليمية بما يحقق المصالح العربية المشتركة .