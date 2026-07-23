الملاحة الجوية العراقية تستحدث مسارات مؤقتة للربط بين بغداد وطهران

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أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية اليوم الخميس أنها أشعرت رسميا المراقبين الجويين باستحداث مسارات جوية جديدة مؤقتة للوصول والمغادرة تربط بين منطقة معلومات الطيران في بغداد ومنطقة معلومات الطيران في طهران.

وذكر معاون مدير عام الشركة أحمد عماد أحمد ، في بيان صحفي أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ إبتداء من اليوم .

وأوضح أن استحداث هذه المسارات جاء بناء على التنسيق المباشر والتفاهمات الملاحية المشتركة بهدف تنظيم الحركة الجوية وتسهيل انسيابية الرحلات بين الإقليمين بما يضمن رفع الكفاءة التشغيلية للمجال الجوي العراقي وتقليل أوقات الطيران واستهلاك الوقود للشركات الناقلة.

وقال أحمد إن هذا الإجراء يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية التي تنفذها الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية لتحديث إدارة الحركة الجوية وتطوير شبكة الطرق الجوية العراقية بما يعزز السلامة الجوية وفق المعايير الدولية المعتمدة لدى منظمة الطيران المدني الدولي ويرسخ مكانة العراق كممر جوي حيوي وآمن في المنطقة.