السيسي: استحضار ذكر المناسبات الوطنية فرصة لتقدير الأبطال وتقييم التجارب والخروج بالدروس والعبر لتجنب الأخطاء

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ74 لثورة يوليو المجيدة، وذلك بعد أيام من إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة.

وقال في كلمته، صباح الخميس، إن «استحضار ذكر المناسبات الوطنية ليس لمجرد الاحتفال، وإنما فرصة لتحديد الوفاء والتقدير للأبطال، وتقييم التجارب، والخروج بالدروس والعبر لتجنب الأخطاء، والبناء على الإنجازات، والمضي بمصرنا العزيزة نحو مستقبل أكثر إشراقًا يليق بمكانتها القيمة بين الدول».

وأشار إلى أن «ثورة يوليو المجيدة منارة أنارت دروب شعوب العالم الثالث، وأشعلت جذوة التحرر في ربوع الأمة العربية والقارة الإفريقية، وبفضلها استعادت مصر سيادتها ورسخت استقرار قرارها الوطني؛ استقرارا مصونا لن يمس ولن يتزعزع أبدا».

وأضاف: «ومازلنا حتى يومنا نستقي العبر والدروس من تجربة ثورة يوليو، ولاسيما تلك التي ارتبطت بتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء الدولة القوية».

واستطرد: «ولا نقف عند حدود التأمل الواعي فحسب، بل نتخذ الإجراءات وننخرط في التفاعل البناء مع نجاحات تلك التجربة، كما نستقي الدروس من إخفاقات مسيرتها، حتى نواصل بفهم ووعي تشييد الجمهورية الجديدة».