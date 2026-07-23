أكبر شركة لإدارة الأصول في الهند تعتزم إطلاق صندوق للاستثمار في التكنولوجيا

قالت مصادر مطلعة، إن شركة إس.بي.آي فاندز مانجمنت الهندية لإدارة الأصول تعتزم إطلاق صندوق استثمار يركز على التكنولوجيا للشركات الخاصة، إذ تمضي أكبر شركة لإدارة الأصول في الهند على خطى الشركات المنافسة لتعزيز مكانتها في سوق صناديق الاستثمار البديلة سريعة النمو.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المصادر القول إن شركة الاستثمار المالي ثري وان فور كابيتال مانجمنت، ومقرها مدينة بنجالور، سوف تشارك في رعاية الصندوق المنتظر أن يبلغ رأسماله 200 مليون دولار.

وتنتظر الشركة الموافقات الرسمية على إنشاء الصندوق من مجلس الأوراق المالية والتداول في الهند قبل إطلاقه.

ولم ترد شركة إس.بي.آي فاندز على طلب التعليق على هذا النبأ، في حين رفضت شركة ثري وان فور كابيتال التعليق.

وذكرت "بلومبرج"، أن صناعة صناديق الاستثمارات البديلة في الهند تبلغ قيمتها حاليًا 175 مليار يورو، وتحقق نموًا سريعًا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الطلب القوي عليها من جانب المستثمرين شديدي الثراء الذين يسعون إلى الحصول على عوائد أعلى.

وأنشأت شركات إدارة الأصول الأخرى في الهند، مثل آي.سي.آي.سي.آي برودينشال أسيت مانجمنت وأكسيس أسيت مانجمنت، صناديق استثمارات بديلة إلى جانب صناديق الاستثمار التقليدية الأخرى التي تديرها.

وقال ديباسيش ميشرا الرئيس التنفيذي لشركة إس.بي.آي فاندز، للصحفيين في حفل إدراج الشركة في البورصة يوم الثلاثاء، إن شركة إس.بي.آي فاندز حريصة على التوسع في قطاع الاستثمارات البديلة نظرًا لإمكانات نموه.