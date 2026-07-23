وزيرا خارجية السعودية والكويت يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية هاتفيا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيا اليوم الخميس مع وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، تطورات الأوضاع الإقليمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس.

ويأتي الاتصال بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي بعد يوم واحد من إجراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا أمس الأربعاء، بأمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب ولي العهد السعودي، خلال الاتصال عن تضامن المملكة ووقوفها الكامل إلى جانب الكويت وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية المتواصلة على أراضيها.

كما جرى خلال الاتصال والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، بحسب وكالة (واس).

وتعرضت الكويت لهجمات واعتداءات متكررة بالمسيرات والصواريخ الإيرانية استهدفت منشآت حيوية وعسكرية في ظل توتر إقليمي واسع.