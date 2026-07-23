أكد الحكم الدولي المصري أمين عمر أن المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 تمثل الحلم الأكبر لأي حكم كرة قدم، مشيرًا إلى أن الوجود في أكبر محفل رياضي عالمي يعد فخرًا كبيرًا وتتويجًا لسنوات طويلة من العمل والتطوير والاجتهاد.

وقال أمين عمر في تصريحات خاصة لصحيفة «الرياضية» السعودية: «المشاركة في كأس العالم أضافت لي الكثير على المستويين الفني والعملي، وإدارتي لمباراتي الأرجنتين أمام النمسا، وكوريا الجنوبية أمام التشيك، كانت تجربة مهمة للغاية، خاصة مواجهة الأرجنتين التي كانت الأصعب كونها أمام بطل العالم وحامل اللقب، وهو ما تطلب مني تركيزًا عاليًا طوال أحداث اللقاء».

وأضاف: «تقييم أداء الحكام يعود إلى الجهات المختصة، لكن بشكل عام البطولة لم تشهد أخطاء تحكيمية أثرت بصورة مباشرة على نتائج المباريات، وهو ما يعكس المستوى المميز الذي ظهر به التحكيم خلال منافسات كأس العالم».

وأوضح الحكم المصري أن التركيز الكامل هو مفتاح النجاح لأي حكم داخل الملعب، قائلًا: «عندما يتم تكليفي بإدارة أي مباراة يكون كل تركيزي منصبًا على أحداث اللقاء فقط، ولا أنشغل بأي أمور خارج الملعب، لأن الحكم يحتاج إلى أعلى درجات التركيز لاتخاذ القرارات المناسبة في اللحظات الحاسمة».

وتطرق أمين عمر إلى دور تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، مؤكدًا أنها أصبحت جزءًا أساسيًا من كرة القدم الحديثة، وساهمت في تقليل الأخطاء ومنحت الحكام دعمًا إضافيًا لاتخاذ القرارات الصحيحة في الحالات المؤثرة.

وأشار الحكم الدولي إلى أن التحكيم العربي ظهر بصورة مشرفة خلال مونديال 2026، قائلًا: «الحكام العرب قدموا مستويات مميزة خلال البطولة، وأداروا مباريات قوية بكفاءة كبيرة، وكانت مكافأة هذا الأداء وجود حكم عربي ضمن طاقم إدارة المباراة النهائية من خلال منصب الحكم الرابع، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها التحكيم العربي على المستوى الدولي».

وأكد عمر أن التحكيم المصري يمتلك تاريخًا ومكانة كبيرة، موضحًا أن مشاركة طاقم تحكيم مصري كامل في كأس العالم تعد دليلًا على تطور المنظومة وثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم في قدرات الحكام المصريين، معربًا عن أمله في استمرار الوجود المصري في المحافل الكبرى، والوصول مستقبلًا إلى إدارة نهائي كأس العالم.

وفيما يتعلق بالحديث عن وجود انحياز تحكيمي لصالح منتخب الأرجنتين خلال البطولة، رفض أمين عمر هذه الاتهامات، مؤكدًا أنها غير صحيحة من وجهة نظره كأحد المشاركين في الحدث، مشددًا على أن مستوى التحكيم خلال المونديال كان محل ثقة، وأن مثل هذه الادعاءات لا تؤثر على نزاهة المنافسات أو سمعة الحكام الذين قدموا مستويات مميزة.