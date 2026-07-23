قاضي قضاة فلسطين لـ الشروق: إسرائيل تنفخ في نار الحرب الدينية والانتهاكات بحق الأقصى تهدد بتفجير المنطقة

حذّر قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية الدكتور محمود الهباش، من أن إسرائيل تنفخ في نار الحرب الدينية، مؤكدًا أن الأمة العربية والإسلامية لن تتنازل عن حقوقها الدينية المقدسة في المسجد الأقصى المبارك، وأن صمتها على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لن يطول.

وشدد الهباش في تصريح لـ "الشروق" على أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن المسجد الأقصى، باعتباره جزءًا من عقيدته وهويته الوطنية، مؤكدًا أن محاولات الاحتلال فرض سيادته على المسجد أو تغيير طابعه الإسلامي ستبوء بالفشل أمام صمود الفلسطينيين وتمسك الأمة بحقوقها التاريخية والدينية.

ودعا إلى تضافر الجهود العربية والإسلامية، رسميًا وشعبيًا، من أجل مواجهة المخططات الإسرائيلية في القدس، والعمل على مختلف المستويات السياسية والقانونية والدبلوماسية والإعلامية لحماية المسجد الأقصى، والضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفًا عربيًا وإسلاميًا أكثر فاعلية، يترجم الإدانات إلى خطوات عملية تكفل حماية المقدسات الإسلامية، وتمنع الاحتلال من الاستمرار في محاولاته لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وحذر من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تداعيات خطيرة لن تقتصر على الأراضي الفلسطينية، بل ستمتد آثارها إلى المنطقة بأكملها.