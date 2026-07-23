حذرت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من أن 1.4 مليون شخص في قطاع غزة لا يزالون يواجهون الجوع بمستويات تصل إلى حد الأزمة أو ما هو أسوأ.

وأوضح أحدث تقييم صادر عن التصنيف، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، أن المساعدات الإنسانية وزيادة حركة التجارة قد حسنتا الأمن الغذائي وتغذية الأطفال في الأراضي الفلسطينية، إلا أنه حذر من أن الوضع لا يزال هشا، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وبحسب التقييم، فقد انخفضت نسبة السكان الذين يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي من 77% في نهاية العام الماضي إلى 67% حاليا.

ومع ذلك، حذر التقييم من أن 1.4 مليون شخص لا يزالون يواجهون الجوع بمستويات تصل إلى حد الأزمة أو ما هو أسوأ، حيث يعيش أكثر من 200 ألف شخص في ظروف طارئة، ومن المتوقع أن يحتاج نحو 74 ألف طفل إلى العلاج من سوء التغذية الحاد خلال العام المقبل.

وقال كارل سكاو، القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن "هناك تقدم في ملف الأمن الغذائي في غزة، لكنه تقدم هش ويمكن أن يتراجع بسهولة".

وأضاف: "لا يزال الوضع الإنساني العام قاسيا للغاية، إذ تفتقر الأسر إلى المياه وخدمات الصرف الصحي والأدوية".

وتابع: "نحن بحاجة إلى وصول مستمر للمساعدات، وتوفير التمويل، وتحقيق الاستقرار حتى يتمكن سكان غزة من البدء في التعافي".